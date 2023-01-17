Маклецова Прасковья Екимовна
Место рождения
Дата рождения17.10.1806 ст.
Дата смерти24.10.1806 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
17.10.1806 ст.
Отец: Маклецов Еким Ильич
Мать: не указана
Восприемник: казака Алексея Калашникова жена Наталья Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 151 номер 119
Смерть
24.10.1806 ст.
Отец казачий пятидесятник https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 166 номер 123