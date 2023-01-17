Маклецова Прасковья Екимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маклецова Прасковья Екимовна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

17.10.1806 ст.

Дата смерти

24.10.1806 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
17.10.1806 ст.

Отец: Маклецов Еким Ильич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: казака Алексея Калашникова жена Наталья Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 151 номер 119
Смерть
24.10.1806 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец казачий пятидесятник https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 166 номер 123
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