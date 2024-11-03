Петрунькин Аким Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрунькин Аким Филиппович

Петрунькин Аким Филиппович

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Филипп Логинович

Мать: Екатерина Васильевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрунькина Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Петрунькин Захар Акимович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Петрунькин Сергей Акимович

Мать ребёнка: Петрунькина Анна Кирилловна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Параскева (Прасковья) Акимовна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Родион Акимович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ирина (Арина) Акимовна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1901

Мы используем куки для улучшения работы сайта.