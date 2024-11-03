Петрунькин Аким Филиппович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Филипп Логинович
Мать: Екатерина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Сын: Петрунькин Захар Акимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Петрунькин Сергей Акимович
Мать ребёнка: Петрунькина Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Параскева (Прасковья) Акимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Родион Акимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Ирина (Арина) Акимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1901