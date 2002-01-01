Самочадов Петр Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самочадов Петр Артемович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1928

Сын: Самочадов Николай Петрович

Мать ребёнка: Самочадова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Елена Петровна

Мать ребёнка: Самочадова Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самочадова Татьяна Васильевна

Смерть
1965
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