Самочадов Петр Артемович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1928
Сын: Самочадов Николай Петрович
Мать ребёнка: Самочадова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Елена Петровна
Мать ребёнка: Самочадова Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965