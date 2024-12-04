Савич (Щербатова) Елизавета Александровна
женский, родилась Около 1805
умерла Неизвестно
ОтецЩербатов Александр Александрович1776 г.р.
МатьЩербатова (Одоевская) Прасковья Сергеевна16.04.1773 г.р.
Супруги
Савич Андрей АлексеевичОколо 1798 г.р.
Дети
Савич Вениамин Андреевич28.12.1821 г.р.
Савич Прасковья АндреевнаОколо 1822 г.р.Показать еще 7
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.1821
Отец ребёнка: Савич Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Савич Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Савич Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Савич Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Савич Александра Андреевна
Отец ребёнка: Савич Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
С 1827
Сын: Савич Александр Андреевич
Отец ребёнка: Савич Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
11.02.1828
Дочь: Савич Анна Андреевна
Отец ребёнка: Савич Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
09.03.1829
Отец ребёнка: Савич Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
26.10.1831
Отец ребёнка: Савич Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
07.05.1834
Отец ребёнка: Савич Андрей Алексеевич
Смерть
Неизвестно