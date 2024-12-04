Савич (Щербатова) Елизавета Александровна Около 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Савич (Щербатова) Елизавета Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1805

умерла Неизвестно

Отец
Щербатов Александр Александрович1776 г.р.
Мать
Щербатова (Одоевская) Прасковья Сергеевна16.04.1773 г.р.
Супруги
Савич Андрей АлексеевичОколо 1798 г.р.
Дети
Савич Вениамин Андреевич28.12.1821 г.р.
Савич Прасковья АндреевнаОколо 1822 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Щербатов Александр Александрович

Мать: Щербатова (Одоевская) Прасковья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савич Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
28.12.1821

Сын: Савич Вениамин Андреевич

Отец ребёнка: Савич Андрей Алексеевич

Писаревка, Сумська область

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Савич Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Савич Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Савич Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Савич Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Савич Александра Андреевна

Отец ребёнка: Савич Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
С 1827

Сын: Савич Александр Андреевич

Отец ребёнка: Савич Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
11.02.1828

Дочь: Савич Анна Андреевна

Отец ребёнка: Савич Андрей Алексеевич

Писаревка, Сумська область

Рождение ребёнка
09.03.1829

Сын: Савич Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Савич Андрей Алексеевич

Писаревка, Сумська область

Рождение ребёнка
26.10.1831

Сын: Савич Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Савич Андрей Алексеевич

Писаревка, Сумська область

Рождение ребёнка
07.05.1834

Сын: Савич Николай Андреевич

Отец ребёнка: Савич Андрей Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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