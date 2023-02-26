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Чепелкин Варфоломей Парфенов

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.06.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1850

Отец: Чепелкин Парфений Парфенов

Мать: Чепелкина Евдокия мл

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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