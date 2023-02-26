Чепелкин Варфоломей Парфенов
Место рожденияд.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.06.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1850
Отец: Чепелкин Парфений Парфенов
Мать: Чепелкина Евдокия мл
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно