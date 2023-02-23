Данилина Домна Аверьяновна
Место рожденияДеревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1842
Сын: Данилин Николай Данилович
Отец ребёнка: Данилин Даниил Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Данилин Даниил Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Данилин Артемий (Артамон) Данилович
Отец ребёнка: Данилин Даниил Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Елена Даниловна
Отец ребёнка: Данилин Даниил Васильевич
Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Данилин Даниил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно