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Данилина Домна Аверьяновна

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Место рождения

Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Данилин Николай Данилович

Отец ребёнка: Данилин Даниил Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Данилин Иван Данилович

Отец ребёнка: Данилин Даниил Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Данилин Артемий (Артамон) Данилович

Отец ребёнка: Данилин Даниил Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Елена Даниловна

Отец ребёнка: Данилин Даниил Васильевич

Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Данилин Агафон Данилович

Отец ребёнка: Данилин Даниил Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилин Даниил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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