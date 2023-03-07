Данилин Артемий (Артамон) Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилин Артемий (Артамон) Данилович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

18.02.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Данилин Даниил Васильевич

Мать: Данилина Домна Аверьяновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.02.1870

Жена: Данилина Евдокия Бычкова

Рождение ребёнка
25.04.1872

Сын: Данилин Афанасий Артемьевич

Мать ребёнка: Данилина Евдокия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.04.1874

Дочь: Александра Артемьевна

Мать ребёнка: Данилина Евдокия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.10.1876

Дочь: Анастасия Артемьевна

Мать ребёнка: Данилина Евдокия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.03.1879

Сын: Данилин Алексей Артемьевич

Мать ребёнка: Данилина Евдокия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.03.1880

Дочь: Мария Артемьевна

Мать ребёнка: Данилина Евдокия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.09.1882

Сын: Данилин Аким Артемьевич

Мать ребёнка: Данилина Евдокия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.04.1884

Сын: Данилин Тимофей Артемьевич

Мать ребёнка: Данилина Евдокия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
18.02.1906
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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