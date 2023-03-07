Данилин Артемий (Артамон) Данилович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти18.02.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
06.02.1870
Жена: Данилина Евдокия Бычкова
Рождение ребёнка
25.04.1872
Сын: Данилин Афанасий Артемьевич
Мать ребёнка: Данилина Евдокия Бычкова
Рождение ребёнка
25.04.1874
Дочь: Александра Артемьевна
Мать ребёнка: Данилина Евдокия Бычкова
Рождение ребёнка
29.10.1876
Дочь: Анастасия Артемьевна
Мать ребёнка: Данилина Евдокия Бычкова
Рождение ребёнка
18.03.1879
Сын: Данилин Алексей Артемьевич
Мать ребёнка: Данилина Евдокия Бычкова
Рождение ребёнка
27.03.1880
Дочь: Мария Артемьевна
Мать ребёнка: Данилина Евдокия Бычкова
Рождение ребёнка
09.09.1882
Мать ребёнка: Данилина Евдокия Бычкова
Рождение ребёнка
29.04.1884
Сын: Данилин Тимофей Артемьевич
Мать ребёнка: Данилина Евдокия Бычкова
Смерть
18.02.1906