Кошарный Семён Онисимович 1787 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кошарный Семён Онисимович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1787

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Кошарный Онисим Петрович

Мать: Дарья Григорьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Кошарный Ефим Семенович

Мать ребёнка: Кулшик Феодосия Степановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Кошарная София Семеновна

Мать ребёнка: Кулшик Феодосия Степановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кошарный Онисифор Семенович

Мать ребёнка: Кулшик Феодосия Степановна

Криски, Чернігівська область
Смерть
1823
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кошарный Лукьян Семенович

Мать ребёнка: Кулшик Феодосия Степановна

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