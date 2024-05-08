Кошарный Семён Онисимович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Кошарный Онисим Петрович
Мать: Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Кулшик Феодосия Степановна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Кошарная София Семеновна
Мать ребёнка: Кулшик Феодосия Степановна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кошарный Онисифор Семенович
Мать ребёнка: Кулшик Феодосия Степановна
Смерть
1823
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кошарный Лукьян Семенович
Мать ребёнка: Кулшик Феодосия Степановна