Клюкина-Терешина (Федякина) Мавра-Марфа Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.11.1865
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
20.08.1867
Сын: Клюкин-Терешин-Елисеев Пётр Кузьмич
Отец ребёнка: Клюкин-Терешин Кузьма Елисеевич
Рождение ребёнка
01.11.1869
Сын: Клюкин-Терешин Яков Кузьмич
Отец ребёнка: Клюкин-Терешин Кузьма Елисеевич
Рождение ребёнка
07.09.1872
Отец ребёнка: Клюкин-Терешин Кузьма Елисеевич
Рождение ребёнка
03.10.1874
Дочь: Епанешникова (Клюкина) Фёкла Кузьминична
Отец ребёнка: Клюкин-Терешин Кузьма Елисеевич
Рождение ребёнка
22.06.1877
Сын: Терешин Пётр Кузьмич
Отец ребёнка: Клюкин-Терешин Кузьма Елисеевич
Рождение ребёнка
15.05.1884
Дочь: Лунькова (Терешина) Ирина Кузьминична
Отец ребёнка: Клюкин-Терешин Кузьма Елисеевич
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: (Терешина) Пелагея Кузьминична
Отец ребёнка: Клюкин-Терешин Кузьма Елисеевич
Смерть
После 16.02.1920