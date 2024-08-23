Клюкина-Терешина (Федякина) Мавра-Марфа Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина-Терешина (Федякина) Мавра-Марфа Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Кузнецов Павел Фёдорович

Мать: Кузнецова Акулина Герасимовна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.11.1865

Муж: Клюкин-Терешин Кузьма Елисеевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
20.08.1867

Сын: Клюкин-Терешин-Елисеев Пётр Кузьмич

Отец ребёнка: Клюкин-Терешин Кузьма Елисеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1869

Сын: Клюкин-Терешин Яков Кузьмич

Отец ребёнка: Клюкин-Терешин Кузьма Елисеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.09.1872

Сын: Клюкин Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Клюкин-Терешин Кузьма Елисеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1874

Дочь: Епанешникова (Клюкина) Фёкла Кузьминична

Отец ребёнка: Клюкин-Терешин Кузьма Елисеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.06.1877

Сын: Терешин Пётр Кузьмич

Отец ребёнка: Клюкин-Терешин Кузьма Елисеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.05.1884

Дочь: Лунькова (Терешина) Ирина Кузьминична

Отец ребёнка: Клюкин-Терешин Кузьма Елисеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: (Терешина) Пелагея Кузьминична

Отец ребёнка: Клюкин-Терешин Кузьма Елисеевич

Смерть
После 16.02.1920

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