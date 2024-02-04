Яковлева (Васильева) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Васильева) Клавдия

Место рождения

Чувашская АССР, Ибресинский р-н, дер Новые Высли

Дата рождения

10.05.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.05.1982

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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