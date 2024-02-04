Яковлева (Васильева) Клавдия
Место рожденияЧувашская АССР, Ибресинский р-н, дер Новые Высли
Дата рождения10.05.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.05.1982
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности