Лопатина (Яковлева) Анна Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина (Яковлева) Анна Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1872

Муж: Лопатин Аверкий Харитонов

Рождение ребёнка
25.02.1876

Сын: Лопатин Евтропий Аверкиев

Отец ребёнка: Лопатин Аверкий Харитонов

Рождение ребёнка
01.01.1878

Дочь: Лопатина Татьяна Аверкиева

Отец ребёнка: Лопатин Аверкий Харитонов

Рождение ребёнка
27.11.1892

Дочь: Лопатина Варвара Аверкиева

Отец ребёнка: Лопатин Аверкий Харитонов

Смерть
Неизвестно
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