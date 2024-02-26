Лопатина (Яковлева) Анна Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1872
Рождение ребёнка
25.02.1876
Сын: Лопатин Евтропий Аверкиев
Отец ребёнка: Лопатин Аверкий Харитонов
Рождение ребёнка
01.01.1878
Дочь: Лопатина Татьяна Аверкиева
Отец ребёнка: Лопатин Аверкий Харитонов
Рождение ребёнка
27.11.1892
Дочь: Лопатина Варвара Аверкиева
Отец ребёнка: Лопатин Аверкий Харитонов
Смерть
Неизвестно