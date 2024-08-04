Багров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБагров Николай

Багров Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багрова Аграфина Агрипина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Багрова Аграфина Агрипина Иванова

Смерть
Неизвестно

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