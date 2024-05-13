Климова Пелагея Алексеевна 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова Пелагея Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Трофим Иванович

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Климова) Настасья Трофимовна

Отец ребёнка: Климов Трофим Иванович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Климов Савелий Трофимович

Отец ребёнка: Климов Трофим Иванович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Климов Афанасий Трофимович

Отец ребёнка: Климов Трофим Иванович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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