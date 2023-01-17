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Мухин Михаил Прокопьевич

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Место рождения

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1660 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1660 ст.

Отец: Мухин Прокопий -

Мать: не указана

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1700 ст.

Сын: Мухин Леонтий Михайлович

Мать ребёнка: - Соломонида Саввина

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.

Дочь: Мухина Акилина Михайловна

Мать ребёнка: - Соломонида Саввина

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.

Сын: Мухин Василий Михайлович

Мать ребёнка: - Соломонида Саввина

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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