Мухин Михаил Прокопьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1660 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1660 ст.
Отец: Мухин Прокопий -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1700 ст.
Мать ребёнка: - Соломонида Саввина
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.
Дочь: Мухина Акилина Михайловна
Мать ребёнка: - Соломонида Саввина
Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.
Мать ребёнка: - Соломонида Саввина
Смерть
Неизвестно