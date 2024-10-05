Орлов Селиверст Фролович
Место рожденияСалтыково
Дата рождения1838
Дата смерти24.01.1893
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Ксения Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нефедова (Орлова) Акулина Селиверстовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Александр Селиверстович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Орлов Михаил Селиверстович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878 ст.
Сын: Орлов Платон Селиверстович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1881 ст.
Сын: Орлов Матвей Селиверстович
Мать ребёнка: Орлова Ксения Степановна
Смерть
24.01.1893