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Орлов Селиверст Фролович

Место рождения

Салтыково

Дата рождения

1838

Дата смерти

24.01.1893

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Семиврагов Фрол Михайлович

Мать: Семиврагова Матрена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Ксения Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нефедова (Орлова) Акулина Селиверстовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Александр Селиверстович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Орлов Михаил Селиверстович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878 ст.

Сын: Орлов Платон Селиверстович

Мать ребёнка: не указана

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.11.1881 ст.

Сын: Орлов Матвей Селиверстович

Мать ребёнка: Орлова Ксения Степановна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
24.01.1893
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

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