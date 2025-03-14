Толстой Пётр Иванович
мужской, родился 09.07.1726, Знаменское, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
умер 30.11.1789
МатьТолстая (Ртищева) Прасковья Михайловна1690 г.р.
ОтецТолстой Иван Петрович1685 г.р.
Супруги
Толстая (Сабурова) Мария Дмитриевна13.05.1733 г.р.
Дети
Толстой Николай Петрович1759 г.р.
Толстой Иван Петрович1760 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1726
Знаменское, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Толстая (Сабурова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Толстая (Сабурова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
После 1760
Дочь: Толстая Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Толстая (Сабурова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Толстая Надежда Петровна
Мать ребёнка: Толстая (Сабурова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Толстая Александра Петровна
Мать ребёнка: Толстая (Сабурова) Мария Дмитриевна
Смерть
30.11.1789