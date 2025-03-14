Толстой Пётр Иванович 09.07.1726 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстой Пётр Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 09.07.1726, Знаменское, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

умер 30.11.1789

Мать
Толстая (Ртищева) Прасковья Михайловна1690 г.р.
Отец
Толстой Иван Петрович1685 г.р.
Супруги
Толстая (Сабурова) Мария Дмитриевна13.05.1733 г.р.
Дети
Толстой Николай Петрович1759 г.р.
Толстой Иван Петрович1760 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1726

Отец: Толстой Иван Петрович

Мать: Толстая (Ртищева) Прасковья Михайловна

Знаменское, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстая (Сабурова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Толстой Николай Петрович

Мать ребёнка: Толстая (Сабурова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Толстой Иван Петрович

Мать ребёнка: Толстая (Сабурова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
После 1760

Дочь: Толстая Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Толстая (Сабурова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Толстая Надежда Петровна

Мать ребёнка: Толстая (Сабурова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Толстая Александра Петровна

Мать ребёнка: Толстая (Сабурова) Мария Дмитриевна

Смерть
30.11.1789

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