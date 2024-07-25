(Шкарупа) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шкарупа) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкарупа Дмитрий

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганжа Валентина

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Смерть
Неизвестно

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