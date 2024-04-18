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Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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СО
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лудков Игорь

Мать ребёнка: Лудкова (Мареева) Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лудкова) Светлана

Мать ребёнка: Лудкова (Мареева) Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лудков Геннадий

Мать ребёнка: Лудкова (Мареева) Клавдия

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