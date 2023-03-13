Часова Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Часова Анна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Часова Пелагея

Отец ребёнка: Часовъ Карпъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Часовъ Василий

Отец ребёнка: Часовъ Карпъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Часовъ Карпъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Часовъ Карпъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Часовъ Иванъ

Отец ребёнка: Часовъ Карпъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Часовъ Карпъ

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