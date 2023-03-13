Часова Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Часова Пелагея
Отец ребёнка: Часовъ Карпъ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Часовъ Василий
Отец ребёнка: Часовъ Карпъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Часовъ Карпъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Часовъ Карпъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Часовъ Иванъ
Отец ребёнка: Часовъ Карпъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Часовъ Карпъ