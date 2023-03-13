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Часовъ Карпъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Часовъ Андрей Яковлевъ

Мать: Часова Оксинья Васильева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Часова Пелагея

Мать ребёнка: Часова Анна Григорьева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Часовъ Василий

Мать ребёнка: Часова Анна Григорьева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Часова Анна Григорьева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Часова Анна Григорьева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Часовъ Иванъ

Мать ребёнка: Часова Анна Григорьева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Часова Анна Григорьева

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