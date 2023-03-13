Часовъ Карпъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Часовъ Андрей Яковлевъ
Мать: Часова Оксинья Васильева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Часова Пелагея
Мать ребёнка: Часова Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1782
Сын: Часовъ Василий
Мать ребёнка: Часова Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Часова Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Часова Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1793
Сын: Часовъ Иванъ
Мать ребёнка: Часова Анна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Часова Анна Григорьева