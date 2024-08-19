Шаманина (Занина) Елена Львовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1867 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
18.02.1869 ст.
Отец ребёнка: Шаманин Матвей Яковлевич
Родился вместе с братом-близнецом Львом
Рождение ребёнка
18.02.1869 ст.
Отец ребёнка: Шаманин Матвей Яковлевич
Родился вместе с братом-близнецом Архипом
Рождение ребёнка
15.07.1872 ст.
Сын: Шаманин Владимир Матвеевич
Отец ребёнка: Шаманин Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
11.01.1874 ст.
Отец ребёнка: Шаманин Матвей Яковлевич