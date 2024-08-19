Шаманина (Занина) Елена Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаманина (Занина) Елена Львовна

Шаманина (Занина) Елена Львовна

Место рождения

Леушинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1845

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Леушинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
13.02.1867 ст.

Муж: Шаманин Матвей Яковлевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
18.02.1869 ст.

Сын: Шаманин Архип Матвеевич

Отец ребёнка: Шаманин Матвей Яковлевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Родился вместе с братом-близнецом Львом
Рождение ребёнка
18.02.1869 ст.

Сын: Шаманин Лев Матвеевич

Отец ребёнка: Шаманин Матвей Яковлевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Родился вместе с братом-близнецом Архипом
Рождение ребёнка
15.07.1872 ст.

Сын: Шаманин Владимир Матвеевич

Отец ребёнка: Шаманин Матвей Яковлевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.01.1874 ст.

Сын: Шаманин Пётр Матвеевич

Отец ребёнка: Шаманин Матвей Яковлевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.