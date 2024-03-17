Архип Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Давыд Анофриевич
Мать: Наталья Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Дмитриевна
Военная служба
1761
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Ульяна Архиповна
Мать ребёнка: Авдотья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Матрена Архиповна
Мать ребёнка: Авдотья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно