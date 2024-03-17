Архип Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архип Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Давыд Анофриевич

Мать: Наталья Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Дмитриевна

Военная служба
1761
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Ульяна Архиповна

Мать ребёнка: Авдотья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Матрена Архиповна

Мать ребёнка: Авдотья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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