Карпова Матрона Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпов Яков Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1845
Сын: Карпов Авксентий Яковлевич
Отец ребёнка: Карпов Яков Иванович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно