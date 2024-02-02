Майстрах (Оболенская) Лидия Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майстрах (Оболенская) Лидия Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Майстрах Борис Владимирович

Отец ребёнка: Майстрах Владимир Францевич

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Майстрах Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Майстрах Владимир Францевич

Херсонская обл., с. Н.-Украинка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майстрах Лев Владимирович

Отец ребёнка: Майстрах Владимир Францевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майстрах Владимир Францевич

Смерть
Неизвестно
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