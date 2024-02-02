Майстрах (Оболенская) Лидия Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1897
Сын: Майстрах Борис Владимирович
Отец ребёнка: Майстрах Владимир Францевич
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1900
Сын: Майстрах Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Майстрах Владимир Францевич
Херсонская обл., с. Н.-Украинка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майстрах Лев Владимирович
Отец ребёнка: Майстрах Владимир Францевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно