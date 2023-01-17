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Tyrtty (Ärttö) Ewa T

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Место рождения

Артюшкино, Бегуницкая волость, Петергофский уезд

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

09.06.1861

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.09.1835
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение
Около 1835

Отец: Zachariassohn Ärttö Elias

Мать: Maria

Артюшкино, Бегуницкая волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1852

Дочь: Helena

Отец ребёнка: Tyrtty Andreas

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.06.1854

Сын: Tyrtty Иоганн Андрусов

Отец ребёнка: Tyrtty Andreas

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
18.12.1856

Муж: Tyrtty Andreas

Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
09.06.1861
Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.07.1865

Сын: Tyrtty Осип Андрусов

Отец ребёнка: Tyrtty Andreas

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
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