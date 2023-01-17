Tyrtty (Ärttö) Ewa T
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти09.06.1861
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.09.1835
Рождение
Около 1835
Отец: Zachariassohn Ärttö Elias
Мать: Maria
Рождение ребёнка
02.01.1852
Дочь: Helena
Отец ребёнка: Tyrtty Andreas
Рождение ребёнка
10.06.1854
Отец ребёнка: Tyrtty Andreas
Бракосочетание
18.12.1856
Муж: Tyrtty Andreas
Смерть
09.06.1861
Рождение ребёнка
11.07.1865
Сын: Tyrtty Осип Андрусов
Отец ребёнка: Tyrtty Andreas