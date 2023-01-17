(Josephstochter Juriain) Maria
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Tyrtty Ewa T
Отец ребёнка: Zachariassohn Ärttö Elias
Рождение ребёнка
27.03.1841
Дочь: Helena Esaiastochter
Отец ребёнка: Zachariassohn Ärttö Esaias
Смерть
Неизвестно