Дронова Акулина Савельевна 1720 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДронова Акулина Савельевна

Дронова Акулина Савельевна

Место рождения

Коломенский уезд сельцо Кривякино

Дата рождения

1720

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Савелий

Мать: не указана

Коломенский уезд сельцо Кривякино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Савелий Андронов

Рождение ребёнка
1749

Сын: Дронов Сафрон Савельев Рекрут

Отец ребёнка: Дронов Савелий Андронов

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Дронова) Евдокия Савельевна

Отец ребёнка: Дронов Савелий Андронов

Смерть
1765

Мы используем куки для улучшения работы сайта.