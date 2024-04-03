Дронова Акулина Савельевна
Место рожденияКоломенский уезд сельцо Кривякино
Дата рождения1720
Дата смерти1765
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Савелий
Мать: не указана
Коломенский уезд сельцо Кривякино
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1749
Сын: Дронов Сафрон Савельев Рекрут
Отец ребёнка: Дронов Савелий Андронов
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Дронова) Евдокия Савельевна
Отец ребёнка: Дронов Савелий Андронов
Смерть
1765