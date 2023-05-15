Елизарьева (Масютина) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1986
Бракосочетание
25.09.2010
Муж: скрыто настройками приватности
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.2012
Сын: Елизарьев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.08.2016
Сын: Елизарьев Сергей Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности