Елизарьева (Масютина) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизарьева (Масютина) Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1986

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1986

Отец: Масютин Николай Сергеевич

Мать: Масютина Надежда Васильевна

Бракосочетание
25.09.2010

Муж: скрыто настройками приватности

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.2012

Сын: Елизарьев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.08.2016

Сын: Елизарьев Сергей Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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