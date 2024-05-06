Волкова Ирина Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Ирина Александровна

Волкова Ирина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пахалин Александр

Рождение ребёнка
03.06.1933

Дочь: Парфенова (Пахалина) Елена Александровна

Отец ребёнка: Пахалин Александр

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.