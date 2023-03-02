Кузнецова (Литвинова) Анна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1893
Дата смерти03.12.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1893
Отец: Литвинов Фёдор Алексеевич
Мать: Качалова Мария Павловна
Рождение ребёнка
18.10.1929
Дочь: Кузнецова Зинаида Архиповна
Отец ребёнка: Кузнецов Архип Петрович
Тервеничи, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
03.12.1991