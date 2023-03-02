Кузнецова (Литвинова) Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Литвинова) Анна Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1893

Дата смерти

03.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1893

Отец: Литвинов Фёдор Алексеевич

Мать: Качалова Мария Павловна

Рождение ребёнка
18.10.1929

Дочь: Кузнецова Зинаида Архиповна

Отец ребёнка: Кузнецов Архип Петрович

Тервеничи, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
03.12.1991
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