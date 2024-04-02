Козина (Иванова) Анастасия Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозина (Иванова) Анастасия Потаповна

Козина (Иванова) Анастасия Потаповна

Место рождения

Колокуново, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Иванов Потап Иванович

Мать: не указана

Колокуново, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
20.01.1902 ст.

Муж: Козин Александр Максимович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.10.1902 ст.

Дочь: Козина Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Козин Александр Максимович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.06.1904 ст.

Дочь: Козина Анна Александровна

Отец ребёнка: Козин Александр Максимович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close