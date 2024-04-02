Козина (Иванова) Анастасия Потаповна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Иванов Потап Иванович
Бракосочетание
20.01.1902 ст.
Рождение ребёнка
20.10.1902 ст.
Дочь: Козина Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Козин Александр Максимович
Рождение ребёнка
23.06.1904 ст.
Дочь: Козина Анна Александровна
Отец ребёнка: Козин Александр Максимович
Смерть
Неизвестно