Чиянова (Новикова?) Екатерина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиянова (Новикова?) Екатерина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трушников Яков Григорьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1872

Сын: Чиянов Ксенофонт Тарасов

Отец ребёнка: Чиянов Тарас Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Никитин

Рождение ребёнка
12.06.1874

Дочь: Акилина Тарасова

Отец ребёнка: Чиянов Тарас Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Никитин

Рождение ребёнка
24.05.1885

Сын: Чиянов Симеон Тарасов

Отец ребёнка: Чиянов Тарас Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чиянов Тарас Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Никитин

Смерть
Неизвестно
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