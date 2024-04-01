Чиянова (Новикова?) Екатерина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трушников Яков Григорьев
Рождение ребёнка
23.01.1872
Рождение ребёнка
12.06.1874
Дочь: Акилина Тарасова
Отец ребёнка: Чиянов Тарас Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Никитин
Рождение ребёнка
24.05.1885
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно