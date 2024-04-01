Чиянов Тарас Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиянов Тарас Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чиянов Никита Иванов

Мать: Чиянова Пелагея Максимова

Рождение ребёнка
23.01.1872

Сын: Чиянов Ксенофонт Тарасов

Мать ребёнка: Чиянова Екатерина Яковлева

Рождение ребёнка
12.06.1874

Дочь: Акилина Тарасова

Мать ребёнка: Чиянова Екатерина Яковлева

Рождение ребёнка
24.05.1885

Сын: Чиянов Симеон Тарасов

Мать ребёнка: Чиянова Екатерина Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиянова Екатерина Яковлева

Смерть
Неизвестно
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