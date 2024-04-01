Чиянов Тарас Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чиянов Никита Иванов
Рождение ребёнка
23.01.1872
Мать ребёнка: Чиянова Екатерина Яковлева
Рождение ребёнка
12.06.1874
Дочь: Акилина Тарасова
Мать ребёнка: Чиянова Екатерина Яковлева
Рождение ребёнка
24.05.1885
Мать ребёнка: Чиянова Екатерина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно