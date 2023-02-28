Сазонов (однодворец) Исай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонов (однодворец) Исай Федорович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Сазонов (однодворец) Федор Егорович

Мать: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Сазонов (однодворец) Василий Исаевич

Мать ребёнка: Сазонова Анна Кузьминична

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Сазонов (однодворец) Иван Исаевич

Мать ребёнка: Сазонова Анна Кузьминична

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Сазонов Иван Исаевич

Мать ребёнка: Сазонова Анна Кузьминична

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова Анна Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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