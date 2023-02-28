Сазонов (однодворец) Исай Федорович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Сазонов (однодворец) Федор Егорович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1844
Сын: Сазонов (однодворец) Василий Исаевич
Мать ребёнка: Сазонова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
1848
Сын: Сазонов (однодворец) Иван Исаевич
Мать ребёнка: Сазонова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
1850
Сын: Сазонов Иван Исаевич
Мать ребёнка: Сазонова Анна Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно