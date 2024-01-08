Руккенбауэр (Цесснер Фон Шпитценберг) Елизабет 12.02.1929 — найти родственников по фамилии на Familio

Руккенбауэр (Цесснер Фон Шпитценберг) Елизабет

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 12.02.1929, муниципалитет Либесице и Жатце, Окрес Лоуни, Устецкий край, Северная Чехия, Первая Чехословацкая Республика

умерла Неизвестно

Отец
Цесснер Фон Шпитценберг Йозеф10.04.1883 г.р.
Мать
Цесснер Фон Шпитценберг (Разумовская Фон Вигштейн) Елизавета Роза Анна Генриетта05.10.1886 г.р.
Супруги
Руккенбауэр Ганс?.10.1929 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1929

Отец: Цесснер Фон Шпитценберг Йозеф

Мать: Цесснер Фон Шпитценберг (Разумовская Фон Вигштейн) Елизавета Роза Анна Генриетта

муниципалитет Либесице и Жатце, Окрес Лоуни, Устецкий край, Северная Чехия, Первая Чехословацкая Республика

Бракосочетание
05.07.1958

Муж: Руккенбауэр Ганс

Смерть
Неизвестно

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