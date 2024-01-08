Руккенбауэр (Цесснер Фон Шпитценберг) Елизабет
женский, родилась 12.02.1929, муниципалитет Либесице и Жатце, Окрес Лоуни, Устецкий край, Северная Чехия, Первая Чехословацкая Республика
умерла Неизвестно
ОтецЦесснер Фон Шпитценберг Йозеф10.04.1883 г.р.
Супруги
Руккенбауэр Ганс?.10.1929 г.р.
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Рождение
12.02.1929
Отец: Цесснер Фон Шпитценберг Йозеф
Мать: Цесснер Фон Шпитценберг (Разумовская Фон Вигштейн) Елизавета Роза Анна Генриетта
муниципалитет Либесице и Жатце, Окрес Лоуни, Устецкий край, Северная Чехия, Первая Чехословацкая Республика
Бракосочетание
05.07.1958
Муж: Руккенбауэр Ганс
Смерть
Неизвестно