Бабурина (Павинская) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.09.1926
Муж: Бабурин Николай
Рождение ребёнка
1938
Сын: Бабурин Богдан
Отец ребёнка: Бабурин Николай
Рождение ребёнка
23.03.1943
Дочь: Вильямовская (Бабурина) Мария
Отец ребёнка: Бабурин Николай
Смерть
Неизвестно