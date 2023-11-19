Бабурина (Павинская) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабурина (Павинская) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.09.1926

Муж: Бабурин Николай

Рождение ребёнка
1938

Сын: Бабурин Богдан

Отец ребёнка: Бабурин Николай

Рождение ребёнка
23.03.1943

Дочь: Вильямовская (Бабурина) Мария

Отец ребёнка: Бабурин Николай

Смерть
Неизвестно

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