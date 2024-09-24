Пономарева ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пономарева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Судья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пономарева) Ольга Иосифовна

Отец ребёнка: Пономарев Иосиф Абросимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пономарева) Евгения Иосифовна

Отец ребёнка: Пономарев Иосиф Абросимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Константин Иосифович

Отец ребёнка: Пономарев Иосиф Абросимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Иосиф Абросимович

Рождение ребёнка
?.05.1905

Дочь: Кобышева (Пономарева) Елизавета Иосифовна

Отец ребёнка: Пономарев Иосиф Абросимович

Смерть
Неизвестно

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