Пономарева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Судья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пономарева) Ольга Иосифовна
Отец ребёнка: Пономарев Иосиф Абросимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пономарева) Евгения Иосифовна
Отец ребёнка: Пономарев Иосиф Абросимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Константин Иосифович
Отец ребёнка: Пономарев Иосиф Абросимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.05.1905
Дочь: Кобышева (Пономарева) Елизавета Иосифовна
Отец ребёнка: Пономарев Иосиф Абросимович
Смерть
Неизвестно