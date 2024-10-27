Долгорукова (Миара) N.
женский, родилась Неизвестно
Супруги
Долгоруков Никита Александрович1953 г.р.
Дети
Долгорукова Мелисандра Никитична1975 г.р.
Долгорукова Марина Никитична1976 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Долгорукова Мелисандра Никитична
Отец ребёнка: Долгоруков Никита Александрович
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Долгорукова Марина Никитична
Отец ребёнка: Долгоруков Никита Александрович
Рождение ребёнка
1977
Отец ребёнка: Долгоруков Никита Александрович