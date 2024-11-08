Бормотов Захар Малафеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бормотов Захар Малафеевич

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился Неизвестно, Токарево

умер Неизвестно

Отец
Бормотов Малафей Лукич1747 ст. г.р.
Дети
Бормотов Дмитрий Захарович1788 ст. г.р.
Бормотов Осип Захарович1789 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бормотов Малафей Лукич

Мать: не указана

Токарево

Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Бормотов Дмитрий Захарович

Мать ребёнка: не указана

Токарево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Бормотов Осип Захарович

Мать ребёнка: не указана

Токарево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Бормотов Василий Захарович

Мать ребёнка: не указана

Токарево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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