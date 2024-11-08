Бормотов Захар Малафеевич
мужской, родился Неизвестно, Токарево
умер Неизвестно
ОтецБормотов Малафей Лукич1747 ст. г.р.
Дети
Бормотов Дмитрий Захарович1788 ст. г.р.
Бормотов Осип Захарович1789 ст. г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бормотов Малафей Лукич
Мать: не указана
Токарево
Рождение ребёнка
1788 ст.
Сын: Бормотов Дмитрий Захарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1789 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Бормотов Василий Захарович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно