Чижов Евгений Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧижов Евгений Викторович

Чижов Евгений Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1960

Отец: Чижов Виктор Федорович

Мать: Чижова Анна Семёновна

Рождение ребёнка
21.04.1984

Сын: Чижов Виктор Евгеньевич

Мать ребёнка: Чижова Татьяна

Рождение ребёнка
21.08.?

Дочь: Карпунина Светлана Евгеньевна

Мать ребёнка: Чижова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чижова Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чижова Татьяна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close