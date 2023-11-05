Чижов Евгений Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1960
Отец: Чижов Виктор Федорович
Мать: Чижова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
21.04.1984
Мать ребёнка: Чижова Татьяна
Рождение ребёнка
21.08.?
Дочь: Карпунина Светлана Евгеньевна
Мать ребёнка: Чижова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чижова Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чижова Татьяна