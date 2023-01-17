Кудинов Никифор Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1689
Сын: Кудинов Афанасий Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1694
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1705
Сын: Кудинов Василий Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудинов Борис Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудинов Гаврила Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно