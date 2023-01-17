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Кудинов Никифор Александрович

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1689

Сын: Кудинов Афанасий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Кудинов Наум Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1705

Сын: Кудинов Василий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудинов Борис Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудинов Гаврила Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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