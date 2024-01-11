Зива (Папета) Евгения Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зива (Папета) Евгения Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1878 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Папета Стефан Иоаннович

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1898 ст.

Муж: Зива Петр Андреевич

Рождение ребёнка
29.05.1915

Дочь: Зива Зивенко Улиания Петровна

Отец ребёнка: Зива Петр Андреевич

Сарбай, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зива Петр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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