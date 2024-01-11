Зива (Папета) Евгения Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Папета Стефан Иоаннович
Бракосочетание
02.11.1898 ст.
Муж: Зива Петр Андреевич
Рождение ребёнка
29.05.1915
Дочь: Зива Зивенко Улиания Петровна
Отец ребёнка: Зива Петр Андреевич
Сарбай, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зива Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно