(Kondrochivna) Мария (Maria) Nekechna
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Сын: Лоскутов (loskutoff) Василий (William) Степанович (Stephan)
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Степан Stephan Андреевич Andrew
Дочь: Анастасия (Nastya) Степановна (Stephan)
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Степан Stephan Андреевич Andrew
Сын: Лоскутов (loskutoff) Георгий (George) Степанович (Steven)
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Степан Stephan Андреевич Andrew
Дочь: Бучнева Прасковья Proscovia Степановна Stephan
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Степан Stephan Андреевич Andrew
Сын: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Степанович Stephan
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Степан Stephan Андреевич Andrew
Сын: Лоскутов (loskutoff) Иван (Ivan) Степанович (Stephan)
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Степан Stephan Андреевич Andrew
Дочь: Мария Maria Степановна Stephan
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Степан Stephan Андреевич Andrew