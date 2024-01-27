(Kondrochivna) Мария (Maria) Nekechna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Kondrochivna) Мария (Maria) Nekechna

Место рождения

Russia

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Лоскутов (loskutoff) Василий (William) Степанович (Stephan)

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Степан Stephan Андреевич Andrew

Russia
Рождение ребёнка
06.01.1887

Дочь: Анастасия (Nastya) Степановна (Stephan)

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Степан Stephan Андреевич Andrew

Russia
Рождение ребёнка
10.05.1889

Сын: Лоскутов (loskutoff) Георгий (George) Степанович (Steven)

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Степан Stephan Андреевич Andrew

Kars, Russia
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Бучнева Прасковья Proscovia Степановна Stephan

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Степан Stephan Андреевич Andrew

Russia
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Степанович Stephan

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Степан Stephan Андреевич Andrew

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1895

Сын: Лоскутов (loskutoff) Иван (Ivan) Степанович (Stephan)

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Степан Stephan Андреевич Andrew

Russia
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария Maria Степановна Stephan

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Степан Stephan Андреевич Andrew

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutoff Степан Stephan Андреевич Andrew

Смерть
Неизвестно
Russia
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