Максимова (Матвеевская) Кристинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Матвеевская) Кристинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвеевский Иван Федорович

Мать: Матвеевская Манева

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Максимов Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Иван Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Иван Семенович

Смерть
Неизвестно

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