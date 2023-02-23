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Чекмарева Надежда Филипова

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Место рождения

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
02.?.1859

Муж: Чекмарев Галактион Матвеев

Рождение ребёнка
27.02.1860

Сын: Чекмарев Герасим Галактионов

Отец ребёнка: Чекмарев Галактион Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.08.1861

Сын: Чекмарев Семен Галактионов

Отец ребёнка: Чекмарев Галактион Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.01.1864

Дочь: Феона Галактионова

Отец ребёнка: Чекмарев Галактион Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1873

Сын: Чекмарев Петр Галактионов

Отец ребёнка: Чекмарев Галактион Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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