Чекмарева Надежда Филипова
Место рождениядеревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
02.?.1859
Рождение ребёнка
27.02.1860
Сын: Чекмарев Герасим Галактионов
Отец ребёнка: Чекмарев Галактион Матвеев
Рождение ребёнка
24.08.1861
Сын: Чекмарев Семен Галактионов
Отец ребёнка: Чекмарев Галактион Матвеев
Рождение ребёнка
03.01.1864
Дочь: Феона Галактионова
Отец ребёнка: Чекмарев Галактион Матвеев
Рождение ребёнка
18.08.1873
Сын: Чекмарев Петр Галактионов
Отец ребёнка: Чекмарев Галактион Матвеев
Смерть
Неизвестно