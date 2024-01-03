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Горников Яков Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Горников Андрей Васильев Младший

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1828

Сын: Горников Егор Яковлев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1831

Сын: Горников Иван Яковлев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1835

Сын: Горников Евдоким Яковлев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1840

Сын: Горников Петр Яковлев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Горникова) Анна Яковлева

Мать ребёнка: ?

Смерть
1849

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