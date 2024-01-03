Горников Яков Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Горников Андрей Васильев Младший
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Горникова) Анна Яковлева
Мать ребёнка: ?
Смерть
1849