Дорогов (Чарджоу) Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1902
Дата смерти?.07.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1902
Отец: Дорогов Андрей Федорович
Мать: Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Елена Васильевна
г. Чарджоу , Туркменской ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Васильевна
Смерть
?.07.1942
Причина смерти: пропал б/в