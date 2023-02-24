Дорогов (Чарджоу) Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогов (Чарджоу) Василий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1902

Дата смерти

?.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1902

Отец: Дорогов Андрей Федорович

Мать: Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Елена Васильевна

г. Чарджоу , Туркменской ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Васильевна

Смерть
?.07.1942
Причина смерти: пропал б/в
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