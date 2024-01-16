Клепиковский Анатолий Аифович
Место рожденияд. Мичино Верхнеентальского с\\с
Дата рождения18.07.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1946
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клепиковский Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно