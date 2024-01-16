Клепиковский Анатолий Аифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепиковский Анатолий Аифович

Место рождения

д. Мичино Верхнеентальского с\\с

Дата рождения

18.07.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1946

Отец: Клепиковский Аиф Васильевич

Мать: Клепиковская Марина Михайловна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепиковский Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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