Геркен (Каменская) Мария Сергеевна
женский, родилась 1814
умерла После 1871
МатьКаменская (Яфимович) Мария ИвановнаНеизвестно г.р.
ОтецКаменский Сергей Михайлович05.11.1771 г.р.
Супруги
Геркен Николай Фёдорович02.03.1893 г.р.
Дети
Хованская (Геркен) Екатерина Николаевна29.02.1832 ст. г.р.
Бахметева (Геркен) Софья Николаевна29.04.1834 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.02.1832 ст.
Дочь: Хованская (Геркен) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Геркен Николай Фёдорович
Купянск, Харківська область
Рождение ребёнка
29.04.1834
Дочь: Бахметева (Геркен) Софья Николаевна
Отец ребёнка: Геркен Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
09.03.1836
Отец ребёнка: Геркен Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Любавская (Геркен) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Геркен Николай Фёдорович
Смерть
После 1871