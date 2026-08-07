Геркен (Каменская) Мария Сергеевна 1814 — найти родственников по фамилии на Familio

Геркен (Каменская) Мария Сергеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1814

умерла После 1871

Мать
Каменская (Яфимович) Мария ИвановнаНеизвестно г.р.
Отец
Каменский Сергей Михайлович05.11.1771 г.р.
Супруги
Геркен Николай Фёдорович02.03.1893 г.р.
Дети
Хованская (Геркен) Екатерина Николаевна29.02.1832 ст. г.р.
Бахметева (Геркен) Софья Николаевна29.04.1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Каменский Сергей Михайлович

Мать: Каменская (Яфимович) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Геркен Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
29.02.1832 ст.

Дочь: Хованская (Геркен) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Геркен Николай Фёдорович

Купянск, Харківська область

Рождение ребёнка
29.04.1834

Дочь: Бахметева (Геркен) Софья Николаевна

Отец ребёнка: Геркен Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
09.03.1836

Сын: Геркен Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Геркен Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Любавская (Геркен) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Геркен Николай Фёдорович

Смерть
После 1871

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