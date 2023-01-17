Гурин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1979
Жена: Гурина Ирина Робертовна
Рождение ребёнка
08.04.1981
Мать ребёнка: Гурина Ирина Робертовна
Рождение ребёнка
23.05.1988
Сын: Гурин Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Гурина Ирина Робертовна
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область