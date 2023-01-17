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Гурин Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1979

Жена: Гурина Ирина Робертовна

Рождение ребёнка
08.04.1981

Сын: Гурин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Гурина Ирина Робертовна

Рождение ребёнка
23.05.1988

Сын: Гурин Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Гурина Ирина Робертовна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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